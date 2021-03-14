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Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дороги и тротуары в Москве обработают противогололедными средствами из-за ухудшений погодных условий вечером и ночью, сообщила в воскресенье пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"С 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидаются временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от нуля до плюс 2 градусов, местами порывы ветра до 14 м/с, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, для борьбы с гололедом городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой. В сообщении подчеркивается, что комплекс служб ведет непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог.

При необходимости в этих местах проведут выборочную противогололедную обработку, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москву пришла оттепель.

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