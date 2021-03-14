В Москве началась оттепель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве после недавних аномальных мартовских морозов вновь превысила отметку в ноль градусов.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, в воскресенье в 12:00 в столице температура воздуха составила +0,8 градуса. В городе высокая относительная влажность (87,1%), атмосферное давление - 743 мм рт.ст. и 10-балльная облачность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление 14 марта. "Температура воздуха в воскресенье повысится до 4-6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель", - сообщил он.

По его словам, на будущей неделе существенных осадков не ожидается, не будет и сильных морозов.

"Но это не значит, что больше не будет понижения температуры. До конца месяца морозы еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели, до минус 10 градусов", - сказал он.

На днях аномальные морозы в Москве дважды обновили температурные минимумы. Так, ночь с 10 на 11 марта в столице стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений, температура воздуха опустилась до минус 20,2 градусов. А 10 марта был побит температурный рекорд дня, установленный в 2006 году: было зафиксировано минус 21,3 градуса.