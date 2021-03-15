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Самому пожилому москвичу, поставившему COVID-прививку, более 100 лет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Возраст самого пожилого москвича, который получил прививку от COVID-19, - 104 года, он перенес ее хорошо, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Как заявил Тяжельников в ходе VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт", в настоящее время медики наблюдают за состоянием вакцинированного долгожителя.

Эксперт добавил, что всего в Москве на сегодня прививку от коронавируса получило более 700 тыс. человек, из них свыше 50% - люди старшего возраста. Таким образом, прививку поставило около 350 тыс. пожилых жителей столицы.

По словам главного внештатного специалиста департамента, в ряде случаев пожилые пациенты переносят прививку лучше, чем молодые люди.

В Москве масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала 5 декабря 2020 года. Используется препарат "Спутник V".

Привиться от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях. Кроме того, в Москве открыты выездные пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Андрей Тяжельников Москва Коронавирус

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