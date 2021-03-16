Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 217 175+341 972

В Москве загорелся 20-этажный "Савеловский сити"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве начался пожар в бизнес-центре "Савеловский сити", оттуда выводят людей, сообщили в столичном управлении МЧС. Данных о пострадавших у ведомства нет.

"Здание 20-ти этажное, административное. Происходит загорание в одном из кабинетов на 17 этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в пресс-службе.

Затем там уточнили, что в вентиляционной камере горит оборудование на площади 5 квадратных метров.

Москва МЧС Савеловский сити

Новости по теме

Новости

Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Мужчина погиб под колёсами электрички на станции МЖД в Москве

Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"

Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"
Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 50%

Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 50%

Соратники Митрохина сообщили о его задержании в Москве

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

В мэрии опровергли планы по строительству легкорельсового транспорта в Новой Москве

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

"Почта России" займется установкой почтоматов в московском метро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');