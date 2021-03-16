В Москве загорелся 20-этажный "Савеловский сити"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве начался пожар в бизнес-центре "Савеловский сити", оттуда выводят людей, сообщили в столичном управлении МЧС. Данных о пострадавших у ведомства нет.

"Здание 20-ти этажное, административное. Происходит загорание в одном из кабинетов на 17 этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в пресс-службе.

Затем там уточнили, что в вентиляционной камере горит оборудование на площади 5 квадратных метров.