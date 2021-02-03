На севере Москвы потушили пожар в бизнес-центре
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в бизнес-центре на севере Москвы ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили журналистам в главка МЧС столицы.
Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4.
В здании расположены заведения общественного питания, центр Госуслуг, офисы и научно-исследовательский кинофотоинститут ордена трудового Красного Знамени. Пять человек были спасены.