Москвичам предложили обсудить продление Троицкой линии метро и еще 92 проекта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве начались общественные обсуждения 93 градостроительных проектов, в том числе проекта по продлению Троицкой линии московского метрополитена, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

В частности, жители Донского и Нагорного района, а также Нагатино-Садовников обсудят проект по продлению Троицкой линии и ее соединению с Бирюлевской линией метро, объяснила через пресс-службу глава ведомства Юлиана Княжевская.

Жители Зеленограда изучат проект производственного кластера "Технополис "Москва". В Конькове, Теплом Стане и Обручевском районах горожане рассмотрят проект реконструкции улицы Академика Опарина.

Обсуждения пройдут с 17 по 30 марта на сайте "Активный гражданин". Участвовать в них могут жители Москвы, проживающие и работающие в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, а также депутаты Мосгордумы.

Троицкая линия метро (проектное название - "Коммунарская") будет проложена от станции МЦК "Крымская" до Троицка. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 000 человек ежедневно. В общей сложности в зоне притяжения Троицкой линии метро проживают более 1 млн человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек. Длина новой линии метро с 16 станциями составит 38 км.