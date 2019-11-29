В мэрии столицы развеяли опасения москвичей насчет Коммунарской линии метро

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Участок Коммунарской линии московского метро от станции "Севастопольский проспект" до "Улицы Новаторов" будет спроектирован с учетом безопасности жилых домов, которые находятся над ним, заверил в пятницу в ходе "круглого стола" в Мосгордуме заместитель руководителя департамента строительства столицы Сергей Сущенко.

По его словам все обращения москвичей, обеспокоенных тем, что строительство Коммунарской линии может угрожать их домам, внимательно рассматриваются, по ним готовятся ответы специалистов. "Что касается жилого дома по улице Дмитрия Ульянова 4, корпус 2, (на этой улице начались работы по строительству первого участка новой линии - ИФ) да, действительно, данные вопросы (по поводу безопасности дома из-за строительства метро - ИФ) есть, ответить на все вопросы можно на этапе проектирования. Все мероприятия, чтобы обезопасить жителей, закладываются на этапе проектирования", - заявил Сущенко.

В свою очередь, другой участник "круглого стола" - заместитель генерального директора, главный инженер АО "Мосинжпроект" (оператор строительства метро в Москве) Николай Бабушкин заявил, что в таких условиях метро в столице уже строили.

"Нужно детально начать проектировать. Мы пока только прорабатывали положение и по глубине заложения (метро - ИФ) и по профилю и были выбраны наиболее оптимальные решения. В таких условиях мы строили, и они ничем не отличаются от предыдущих объектов, которые строил метрополитен",- сообщил он.

Как отметил Бабушкин, в проекте есть "особенности, и они будут учтены". "В Москве нет идеальных условий (для строительства подземки - ИФ). Я участвовал в строительстве 121 станции метрополитена. Я видел все, в этих условиях построить можно и здания сохранить можно, не повредив. Какие-то процессы, возможно, будут, но они не будут критическими",- сказал главный инженер.

По словам Бабушкина, новая ветка, безусловно, окажет влияние на грунт, однако это влияние не превысит "предельно допустимых значений и никак не скажется на жизни жителей районов, по которым пройдет новая Коммунарская линия".

Он также рассказал, что верхний свод тоннелей метро на Коммунарской линии будет располагаться на глубине 30,9 метра. "Исполнение требований проекта, а также следование технологии строительства гарантирует сохранность всех зданий и отсутствие дискомфорта (для жителей - ИФ) Гагаринского и других районов", - добавил главный инженер холдинга.

Коммунарская линия метро пройдёт от станции МЦК (Московское центральное кольцо) "Крымская" до города Троицк, улучшив ситуацию с транспортом для жителей новых территорий Москвы. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро.

В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают более 1 миллиона человек, кроме того, там работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

Длина Коммунарской линии составит порядка 38 км с 16 станциями. Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.