При реставрации к электротеатру "Форум" пристроят бизнес-центр

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Москомархитектура сообщила, что согласовала проект реставрации здания "Электротеатра Форум" на Садовом кольце. Рядом будет построен пятиэтажный бизнес-центр с двумя подземными этажами и поземной парковкой.

Реставрацию проведет Hutton Development, восстановив архитектурно-художественный облик здания. Проект реставрации и концепцию нового бизнес-центра рядом с "Форумом" разработало бюро Kleinewelt Аrchitekten.

"Сейчас мы приступили к работам по реконструкции сохранившейся части здания. Для начала это противоаварийные работы, усиление стен, фундаментов, демонтаж аварийных конструкций", - рассказал гендиректор и партнер Hutton Development Илья Давыдик.

Во II квартале 2021 года компания начнет строить офисное здание. Весь комплекс должен быть введен в эксплуатацию планирует приступить к строительству офисного здания, а к концу 2022 года - ввести в эксплуатацию весь комплекс.

Площадь нового бизнес-центра с центральным атриумом высотой 21 метр и эксплуатируемой кровлей составит порядка 4 тыс. кв. метров, подземная парковка вместит 36 машин.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что здание бизнес-центра будет простым и аккуратным - на фоне исторического здания электротеатра. Основой фасадных решений станет чередование пилонов из камня с обширными модулями остекления.

"Электротеатр Форум" является объхектом культурного наследия. Это один из первых кинотеатров Москвы, наряду с "Художественным" и "Колизеем". Его построил в 1914 году инженером Анохиным по проекту архитектора Федора Кольбе. В нем использовались приемы планировки, разработанные Федором Шехтелем для кинотеатра "Художественный" на Арбате.

Последний киносеанс в "Форуме" состоялся в 1994 году. В 2002 году здание горело, и сейчас находится в аварийном состоянии. В нем сохранились только детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад и лестница в фойе.

В 2015 году сообщалось, что здание решили отреставрировать и оборудовать под культурный центр.

В январе 2018 года было принято решение, что собственник в течение 12 месяцев должен разработать проект по сохранению объекта, а затем в течение 18 месяцев провести по нему работы.

В марте 2020 года Мосгорнаследие сообщило, что в "Форуме" завершились противоаварийные работы, и можно начать реставрацию. Предполагалось, что правообладатель должен закончить реставрацию и приспособление до середины 2020 года.

Hutton Development, специализирующаяся на строительстве клубных домов, приобрела здание кинотеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской улице весной 2020 года. Изначально инвестором реконструкции являлась компания Rose Group. Компания планировала завершить реконструкцию к концу 2016 - началу 2017 года. В марте 2014 года инвестор отмечал, что старт работ задерживает только вопрос создания парковки.