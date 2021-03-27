В Москве началась реставрация электротеатра "Форум"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Реставрация здания электротеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской улице началась в Москве, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

Как он написал на своей странице в соцсети "Вконтакте", это один из трех первых кинотеатров столицы наряду с "Колизеем" и "Художественным".

Мэр пояснил, что на момент начала работ здание было в аварийном состоянии: полностью была утрачена его часть со зрительным залом. Тем не менее, главный фасад "Форума" с элементами декора удалось сохранить. Как подчеркнул Собянин, работы очень много, и она займет три-четыре года.

Он отметил, что теперь у здания будет не только прошлое, но и будущее.

"Электротеатр Форум" располагается на Садовом кольце в Москве и имеет статус объекта культурного наследия. Здание было построено в 1914 году. Кинотеатр долгое время находился в неудовлетворительном состоянии.