Бизнес-джет из Ниццы аварийно сел во Внуково

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Самолет Hawker 900XP рейсом "Ницца-Москва" совершил аварийную посадку в аэропорту "Внуково". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После посадки во время руления произошло подламывание левой основной стойки шасси", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на борту самолета находился только экипаж в составе трех человек. Никто из них не пострадал.

В настоящее время самолет будет отбуксирован на место стоянки.