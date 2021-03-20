В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

Ограничение движение поездов в метрополитене продлится по 2 апреля

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена потребуют ограничения движения поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" с 20 марта по 2 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 20 марта по 2 апреля не будет движения на участке "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что вдоль временно закрытых станций будут курсировать компенсационные автобусы: около 80 машин особо большой вместимости в будни и 40 - в выходные.

Как сообщил журналистам в пятницу замдиректора филиала "Служба движения" ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин, режим работы компенсационных автобусов - с 05:30 утра до 02:00 ночи.

Автобусы будут следовать вдоль закрытого участка метро с промежуточной остановкой у станции метро "Калужская", интервал их движения в будни составит около минуты, в выходные - две-три минуты.

Блохин добавил, что на компенсационном маршруте прогнозируется большой пассажиропоток, потому власти советуют пользоваться альтернативными маршрутами.

В связи с закрытием станций вблизи них с 18 марта по 4 апреля изменили схемы движения автотранспорта.

Движение автомобилей будет ограничено в районе станций метро "Новые Черемушки", "Калужская" и "Беляево".

Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

В 2021 году участок от "Беляево" до "Новых Черемушек" уже перекрывали - с 23 января до 4 февраля.