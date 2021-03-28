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Подходы к 13 станциям БКЛ столичного метро благоустроят к 2022 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Работы по благоустройству территорий возле тринадцати станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут проводиться в 2021-2022 годах, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

Как он рассказал, благоустройство около пяти станции ("Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Народного ополчения", "Петровский парк") стартовали еще в прошлом году и будут завершены к сентябрю этого года.

По его информации, в 2021 году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям БКЛ: "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Заммэра уточнил, что завершение работ запланировано во второй половине следующего года.

Бирюков добавил, что у станций БКЛ обустроят удобные тротуары и парковочные карманы, заменят асфальтобетонное покрытие, высадят деревья и кустарники, установят современные остановочные павильоны и энергоэффективные светильники.

Москва БКЛ Большая кольцевая линия

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