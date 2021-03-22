Московские таксисты получат уникальные ID-номера

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Москве запустят уникальные ID-номера для водителей такси в течение 2021 года, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В этом году мы запустим уникальные ID-номера для водителей. Пассажиры будут уверены, что садятся в машину к профессиональному водителю", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в понедельник.

В департаменте также отметили, что благодаря сервису водители не будут перерабатывать, в столице сократится количество ДТП, а поездки станут еще безопаснее.

За 2020 год в департаменте транспорта Москвы выдали 23 тысячи разрешений на перевозку пассажиров и выделили более 230 млн рублей для таксомоторных компаний.