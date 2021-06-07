Московские таксисты получат цифровые ID с 1 августа

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Система аналитики работы такси начнет действовать в Москве с 1 августа, и у каждого водителя будет уникальный цифровой идентификационный номер (ID). Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В ID будет собрана информация о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Ожидается, что это позволит исключить переработки таксистов и сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе.

За 2020 год в департаменте транспорта Москвы выдали 23 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и выделили более 230 млн руб. для таксомоторных компаний.