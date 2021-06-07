Поиск

Московские таксисты получат цифровые ID с 1 августа

Московские таксисты получат цифровые ID с 1 августа
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Система аналитики работы такси начнет действовать в Москве с 1 августа, и у каждого водителя будет уникальный цифровой идентификационный номер (ID). Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В ID будет собрана информация о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Ожидается, что это позволит исключить переработки таксистов и сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе.

За 2020 год в департаменте транспорта Москвы выдали 23 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и выделили более 230 млн руб. для таксомоторных компаний.

Москва

Новости по теме

Новости

Цены на заправках Москвы ускорили рост и достигли 50,27 руб. за литр Аи-95

Цены на заправках Москвы ускорили рост и достигли 50,27 руб. за литр Аи-95
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Экс-полицейские из "дела Голунова" обжаловали приговор

Экс-полицейские из "дела Голунова" обжаловали приговор
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве впервые с 1 июня превысил 3 тыс. случаев

МЧС сообщило о грозе в Москве в ближайшие часы

Сотрудника подмосковного СИЗО задержали по делу о разглашении гостайны

Расписание поездов на МЦД-2 изменится в июне

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Красные ворота" в Москве

Тетю Дмитрия Гудкова отпустили без меры пресечения

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени
Пандемия коронавируса

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');