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Москвичей ждет дождливое начало апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На следующей неделе жителей столицы ждёт потепление до 13 градусов и дожди, следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

Начало будущей недели пройдёт без осадков, в понедельник 29 марта температура воздуха достигнет +7...+9 градусов тепла днём, однако с 31 марта начнётся череда дождей.

Первого апреля ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов тепла и +1...+6 ночью.

В пятницу день также будет теплым и дождливым, температура воздуха днем составит +8...+13 градусов при +3...+8 градусах ночью, отмечается в прогнозе.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что россиян ожидает теплая весна. В апреле в Центральном федеральном округе температура воздуха будет выше нормы.

Москва Гидрометцентр

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