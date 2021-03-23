Вильфанд пообещал россиянам теплую весну и лето

Фото: Oli Scarff/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха весной и летом текущего года будет около и выше нормы, сообщает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Вегетационный сезон начинается с апреля по сентябрь включительно. Прогнозируется, что температура на всей территории страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодной весны и холодного лета", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в апреле в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральном округе температура воздуха будет выше нормы. На остальной территории страны прогнозируются температуры около нормы. Избыток осадков ожидается на севере европейской территории России, а также в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае.

В мае температура воздуха выше нормы прогнозируется в северной половине европейской территории России, Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края. В Северо-Западном федеральном округе (Архангельская область, Республика Коми) и в Поволжье, а также на юге Хабаровского края и в северной половине Приморья ожидается дефицит осадков.

В июне жаркая погода прогнозируется в Красноярском крае и Якутии. На севере Красноярского края, а также на юге европейской части страны прогнозируется дефицит осадков. В июле на северо-востоке европейской территории страны, Урала и Западной Сибири температура ожидается выше нормы. На остальной территории России прогнозируется средняя температура. Дефицит осадков в этом месяце ожидается на юге европейской территории России.