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Строительство ТПУ "Павелецкая" закончат до конца года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Работы по возведению объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкая" силами инвестора планируется завершить до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"На Павелецкой площади появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит пассажиропотоки метро, железных дорог и наземного городского транспорта. Он позволит создать максимально удобные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой", - отметил он.

Бочкарев подчеркнул, что в составе ТПУ также появятся офисы, развлекательные зоны, парк. Как пояснил заммэра, таким образом, узел станет не только местом пересадки, но и центров деловой и городской активности.

Осенью прошлого года сообщалось, что работы по строительству ТПУ на Павелецкой площади выполнены почти наполовину.

Завершить строительство транспортно-пересадочного узла планируется осенью 2021 года.

Москва ТПУ Павелецкая

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