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Движение трамваев у Павелецкого вокзала возобновилось после реконструкции путей

Движение трамваев у Павелецкого вокзала возобновилось после реконструкции путей
Запуск трамвайного движения после реконструкции на Павелецкой площади в Москве
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Движение трамваев на площади Павелецкого вокзала восстановлено с воскресенья, теперь пути проходят ближе к зданию вокзала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"После реконструкции трамвайных путей в районе Павелецкого вокзала восстановлено движение трамваев между "Павелецкой" и "Пролетарской". Кроме того, открыта остановка прямо перед входом в вокзал. Благодаря вводу этого участка современные трамваи "Витязь-Москва" впервые вышли на маршруты на юго-западе и в центре столицы, а также вернулись на юг", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что реконструкция продолжалась с сентября 2019 года.

"На Павелецкой площади с 2019 года проводится строительство комплекса "Павелецкий". Будет создан ТПУ с быстрыми пересадками в пешей доступности. Будущий многофункциональный центр также заранее будет обеспечен транспортом", - отметили в пресс-службе.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря новой остановке у вокзала пересадка на метро стала быстрее в три раза.

"Пути сделали ближе, обустроили новый поворот - при движении из центра и обратно трамваи могут поворачивать в сторону метро "Пролетарская". На маршруты № А, 39 в центре и № 47, 49 в районе Нагатино впервые вышли современные вагоны "Витязь-Москва", а на маршрут №1 в районе Чертаново вернулись низкопольные трамваи. Обновленные маршруты создадут новые транспортные связи и сделают поездки для наших пассажиров по городу комфортнее", - рассказал Ликсутов.

Кроме того, после окончания работ изменился маршрут "Аннушки" (№А): теперь трамваи ходят от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади (ранее до метро "Октябрьская" через Шаболовку). Также восстанавливается прежний маршрут трамвая №38, а временный автобусный маршрут №035 прекращает работу.

Москва

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