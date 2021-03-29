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В Москве откроют около 1000 парковочных мест для владельцев разрешений

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В апреле на 39 улицах Москвы появится более 229 новых парковочных мест для владельцев парковочных разрешений (резидентов), к концу года их будет около тысячи , сообщила начальник управления развития парковочного пространства Департамента транспорта столицы Мария Майорова.

Места оборудуют на улицах, где жителям трудно парковаться. Майорова добавила, что резидентам труднее всего находить место для парковки у точек притяжения населения.

В департамент уже поступило более 250 000 обращений от москвичей по поводу выдачи парковочных разрешений.

С 5 апреля в Москве расширят сеть платных парковок, также в городе появятся новые места для стоянок автомобилей резидентов. Речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Москва Дептранс Мария Майорова

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