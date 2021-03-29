Хуснуллин допустил закрытие программы льготной ипотеки в Москве и области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - После 1 июля 2021 года программа льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых может быть прекращена в ряде регионов РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Вопрос (с льготной ипотекой - ИФ) требует очень серьезного изучения. Ситуация в каждом регионе разная, причем даже внутри региона. Возможно, что мы примем по ряду регионов, например, не продлевать дальше программу. Например, в Москве и Московской области. Теоретически это возможно. Но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля", - сказал Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Он подчеркнул, что решение обсуждается с участием ЦБ РФ. "Я с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ИФ) эту тему неоднократно обсуждал. Вообще отношусь к ней с глубоким уважением, мы с ней находимся в постоянном диалоге. Думаю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит все-таки не останавливать процесс развития. Тут надо искать золотую середину", - прокомментировал Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что программа может быть сохранена и до конца 2021 года, но только в ограниченном числе регионов, где ее реализация не привела к разгону цен на жилье.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что ведомство поддерживает продление программы льготной ипотеки в скорректированной форме и после 2021 года.

В свою очередь Хуснуллин заявлял, что при принятии решения о продлении программы льготной ипотеки будет использоваться дифференцированный подход с учетом ситуации в каждом регионе РФ.

"Допускать дальнейшего роста цен без предложения нельзя. Наша ключевая задача - быстрее построить жилье. Мы анализируем каждый регион (...) Скорее всего, будем предлагать дифференцированный подход по поддержке. Там, где перегретый спрос, не будем делать дополнительно льготную ипотеку до того времени, пока не появится достаточный объем предложений. Пока подход такой. С ЦБ изучаем и до 1 июля с Минстроем выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - говорил он.