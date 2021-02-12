ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, возможно, оставив для отдельных регионов с дефицитом предложения жилья, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Эту программу, мы подтверждаем, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья, где либо спрос населения не восстановился в силу действия ограничительных мер", - сказала она.

Но это не значит, что не должно быть льготных программ ипотеки в целом, отметила Набиуллина. "На мой взгляд, должны быть программы поддержки ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства, потому что строителям не интересны низкомаржинальные проекты, либо там недостаточная концентрация спроса. И, конечно, должны быть программы, как сейчас, для отдельных групп населения, например, молодых семей", - сказала глава ЦБ. Такие программы должны действовать на постоянной основе, считает она.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября она была продлена до 1 июля 2021 года. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов.

Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне 2020 года лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.