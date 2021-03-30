Пассажиропоток на МЦД превысил "доковидный" уровень

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Более 575 тыс. пассажиров воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД) в понедельник, 29 марта, это значение превышает "доквидный" уровень, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Вчера на диаметрах проехали больше 575 тыс. пассажиров - это даже больше, чем до пандемии (рекорд был 568 тыс. поездок)", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что накануне 254 тыс. человек воспользовались первой линией МЦД и 321 тыс. - второй (МЦД-1 и МЦД-2). За прошедшую неделю пассажиропоток на этом виде транспорта вырос на 10%.

"МЦД не только смогли первыми полностью восстановить пассажиропоток после пандемии, но и установили новый рекорд, в очередной раз показав актуальность для жителей Москвы и ближнего Подмосковья. Мы признательны и благодарны всем пассажирам, выбирающим диаметры для ежедневных поездок", - приводят в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Проект МЦД призван соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.