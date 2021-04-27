Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Платформу "Дмитровская" МЦД-2 приблизят к будущей пересадке на МЦД-1

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Платформу "Дмитровская" МЦД-2 перенесут ближе к строящейся станции "Дмитровская" МЦД-1, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Там пояснили, что это позволит создать полноценный транспортно-пересадочный узел между диаметрами МЦД и Люблинско-Дмитровской линией метро.

Проект планировки территории, прилегающей к станциям метро "Тимирязевская" и "Дмитровская", во вторник был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект также предусматривает реконструкцию выходов из подземных пешеходных переходов в районе платформы "Тимирязевская" и возведения на станции конкорса (распределительный зал между платформами и основными помещениями вокзала).

На прилегающей к станциям "Тимирязевская" и "Дмитровская" территории планируется обустроить тротуары и семь наземных переходов, а также проложить сеть велодорожек протяженностью более 11 км. Общая площадь утвержденного проекта планировки составит 95,59 га.

МЦД соединяет территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

платформа Дмитровская МЦД Москва

Новости по теме

Новости

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

Шквалистый ветер повалил за сутки в Москве почти 40 деревьев

Из-за непогоды на субботник в Москве выйдут только городские службы

Два человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

"Семнадцать мгновений весны" впервые покажут в кино

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с градом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');