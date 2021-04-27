Платформу "Дмитровская" МЦД-2 приблизят к будущей пересадке на МЦД-1

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Платформу "Дмитровская" МЦД-2 перенесут ближе к строящейся станции "Дмитровская" МЦД-1, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Там пояснили, что это позволит создать полноценный транспортно-пересадочный узел между диаметрами МЦД и Люблинско-Дмитровской линией метро.

Проект планировки территории, прилегающей к станциям метро "Тимирязевская" и "Дмитровская", во вторник был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект также предусматривает реконструкцию выходов из подземных пешеходных переходов в районе платформы "Тимирязевская" и возведения на станции конкорса (распределительный зал между платформами и основными помещениями вокзала).

На прилегающей к станциям "Тимирязевская" и "Дмитровская" территории планируется обустроить тротуары и семь наземных переходов, а также проложить сеть велодорожек протяженностью более 11 км. Общая площадь утвержденного проекта планировки составит 95,59 га.

МЦД соединяет территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.