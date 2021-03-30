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Закрытие универмага "Елисеевский" связали с юридическими проблемами

Закрытие универмага "Елисеевский" связали с юридическими проблемами
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Универмаг "Елисеевский" на Тверской улице в Москве закрывается из-за юридических проблем, заявил во вторник председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

"Примерно через две недели прекращает работу знаменитый "Елисеевский" в Москве. Концепция (магазина - ИФ) не выживает на сегодняшний день, она не приспособлена. Это бутик, он рассчитан на определенные слои, он рассчитан на туристов, это не сетевой магазин - и, к сожалению, он умирает. К великому сожалению, потому что это знаковый объект. Вот что бывает, если с одной стороны просто маржинальность, квадратные метры, а с другой - когда концепция не выживает или некому ее вытянуть, потому что там полно юридических проблем", - сказал Каньшин на заседании комитета ТПП.

Ранее СМИ сообщали, что универмаг "Елисеевский" на Тверской улице будет закрыт 11 апреля.

Знаменитый московский гастроном

Гастроном "Елисеевский" открылся в 1901 году. Название магазин получил от фамилии своего первого владельца, купца Григория Елисеева. Место славилось не только богатейшим ассортиментом продуктов, но и роскошным убранством торговых залов в стиле необарокко.

В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация внутренних помещений. Изменилась ассортиментная политика, производственная база, были введены новые корпоративные стандарты обслуживания покупателей. С февраля 2005 года Елисеевский магазин находился в совместном управлении торговой сети "Алые Паруса" и ЗАО "Елисеевский".

В 2015 году "Елисеевский магазин" был выставлен на аукцион за 2,5 млрд рублей.

Елисеевский Тверская улица Москва Торгово-промышленная палата Александр Каньшин

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