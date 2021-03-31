В Росреестре объяснили проблемы с регистрацией прав на "Елисеевский"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Росреестр не может оформить право собственности Москвы на универмаг "Елисеевский" на Тверской улице, поскольку часть магазина входит в состав другого нежилого помещения и не учтено как самостоятельный объект недвижимости, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В начале года посетители стали замечать, что прилавки знаменитого магазина пустеют, а 30 марта представитель собственника помещения Глеб Простаков рассказал RT, что гастроном закроют 11 апреля. Причиной этого он назвал неисполнение Росреестром решения Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией ООО "Елисеевский магазин" помещение на Тверской улице.

По данным Росреестра, здание принадлежит городу, при этом согласно решению столичного арбитражного суда, его собственником является ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности не может быть заключен договор с новой управляющей компанией.

В Росреестре 31 марта объяснили, что Арбитражный суд решением от 23 ноября 2018 года определил зарегистрировать переход права собственности от города Москвы к ООО "Елисеевский магазин" на нежилые помещения площадью 564,9 кв.м и 1 513,6 кв.м.

"Относительно нежилого помещения площадью 564,9 кв.м управлением 25 января 2021 осуществлена регистрация права собственности ООО "Елисеевский магазин". Незарегистрированное помещение (1 513,6 кв.м) входит в состав другого нежилого помещения и не учтено в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный объект недвижимого имущества", - сказали в пресс-службе.

Для раздела помещения правообладателю необходимо обратиться в Росреестр с соответствующими заявлениями и документами. После этого управление Росреестра примет решение по закону.

Также 30 марта председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин заявил, что "Елисеевский" закроется из-за юридических проблем и из-за неприспособленности концепции гастронома к нынешним условиям.

"Это бутик, он рассчитан на определенные слои, он рассчитан на туристов, это не сетевой магазин - и, к сожалению, он умирает. К великому сожалению, потому что это знаковый объект. Вот что бывает, если с одной стороны просто маржинальность, квадратные метры, а с другой - когда концепция не выживает или некому ее вытянуть, потому что там полно юридических проблем", - сказал он.

Купец Григорий Елисеев открыл магазин на Тверской в 1901 году в бывшем особняке Козицкой XVIII века, перестроив его. Он привлек покупателей роскошью интерьеров, ассортиментом продуктов и редких вин. В 1903 году для Елисеева построили такой же магазин на Невском проспекте в Петербурге. В советское время московский "Елисеевский" называли "гастрономом №1".

В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация внутренних помещений. Изменилась ассортиментная политика, производственная база, были введены новые корпоративные стандарты обслуживания покупателей. С февраля 2005 года Елисеевский магазин находился в совместном управлении торговой сети "Алые Паруса" и ЗАО "Елисеевский". В декабре 2020 года "Алые Паруса" объявили об уходе с рынка.

В 2015 году "Елисеевский магазин" был выставлен на аукцион за 2,5 млрд рублей.