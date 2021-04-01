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Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве
Фото: АГН "Москва"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта затруднено в месте аварии с участием пяти автомобилей в районе Смоленской площади, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в четверг, 1 апреля, в 11.40 по адресу: Смоленская площадь, дом 13/21 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади, на внешней стороне Садового кольца, сообщило управление ГИБДД по Москве в твиттере.

По предварительным данным ГИБДД, водитель одного из автомобилей выехал на встречную сторону движения, где и столкнулся с четырьмя другими машинами.

В результате ДТП, по предварительным данным, серьезно пострадала одна женщина-водитель, ее госпитализировали. "Сведений о других пострадавших пока нет", - сказали в управлении.

Там отметили, что на месте происшествия движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех.

ГИБДД Москва Смоленская площадь

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