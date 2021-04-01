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Пострадавшая в ДТП на Смоленской площади женщина попала в реанимацию

Уважаемые читатели! В текст новости были внесены изменения в связи с уточнением департаментом транспорта Москвы данных о состоянии пострадавшей в ДТП.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Женщина, управлявшая одним из автомобилей, которые сегодня попали в ДТП в районе Смоленской площади в Москве, находится в реанимации.

"Водитель Фольксвагена в реанимации", - пояснил телеграм-канал департамента.

В столичной Госавтоинспекции ранее сообщали, что ранее в четверг по адресу Смоленская площадь дом 13/21 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади, на внешней стороне Садового кольца столкнулись пять автомобилей.

По предварительным данным ГИБДД, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие машины.

На месте происшествия движение транспорта осуществляется по одной полосе из трёх.

Москва

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