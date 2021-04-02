До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Дождь с мокрым снегом продолжается в Москве, ночью в разных районах выпало от 2 до 9 мм осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Небольшие осадки сохранятся до полудня, столбики термометров поднимутся до 7 градусов выше нуля", - говорится в сообщении.

Норма осадков апреля для Москвы составляет 44 мм, таким образом, прирост влаги за ночь в городе местами составил до 20% от месячного показателя.

"Специалисты ГУП "Мосводосток" очищают водоприемные решетки и дежурят в местах возможных временных скоплений воды", - говорится в заявлении мэрии.