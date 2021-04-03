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Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На следующей неделе жителей столицы ждет потепление до 15 градусов и небольшие осадки, следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В РоссииГидрометцентр пообещал россиянам теплый апрельЧитать подробнее

Начало будущей недели пройдет без осадков. В понедельник, 5 апреля, температура воздуха днем достигнет 10 градусов тепла (-2...0 градусов ночью), а во вторник воздух прогреется до +6...+11 (-4...+1 ночью).

В середине недели ожидается облачная погода, без особых осадков. Температура воздуха в среду поднимется до +8...+13 градусов днем (-3...+2 ночью).

Самым теплым днем будет четверг - ожидается +10...+15 градусов днем и +2...+7 ночью с небольшим дождем в течение дня.

Пятница пройдет без осадков, температура воздуха днем составит +8...+13 градусов при +2...+7 градусах ночью, отмечается в прогнозе.

Москва Гидрометцентр

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