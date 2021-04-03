"Отель Трансильвания" открылся в составе парка "Остров Мечты" в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На территории детского развлекательного парка "Остров Мечты" открылась тематическая зона "Отель Трансильвания", сообщил технический директор парка Иван Шоль журналистам в субботу.

По его словам, открывшаяся тематическая зона полностью повторяет интерьеры мультфильма "Монстры на каникулах". Здесь размещены здание самого отеля, по которому проходит маршрут "с неожиданностями, для посетителей, а также тематически ресторан и таверна", рассказал Шоль.

По его словам, всего в отеле обустроено восемь сцен, а также смонтированы более 50 аниматроников - оживающих фигур персонажей мультфильма.

"При этом, "Отель Трансильвания" - это не классический дом ужасов, а, скорее комедийная страшилка, подходящая для всех возрастов. В час аттракцион может принять около 700 человек", - отметил технический директор.

Он подчеркнул, что механизмы для аттракционов разрабатывали ведущие голландские и немецкие компании. По его словам, все конструкции проходили обязательную российскую проверку и добровольную европейскую сертификацию.

В пресс-службе парка рассказали, что объем инвестиций в создание этой тематической зоны составил около 1,3 млрд рублей.