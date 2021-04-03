Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:56Заразились
на 03.04В России 4 572 077+9 021В мире 130 236 504+628 961

"Отель Трансильвания" открылся в составе парка "Остров Мечты" в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На территории детского развлекательного парка "Остров Мечты" открылась тематическая зона "Отель Трансильвания", сообщил технический директор парка Иван Шоль журналистам в субботу.

По его словам, открывшаяся тематическая зона полностью повторяет интерьеры мультфильма "Монстры на каникулах". Здесь размещены здание самого отеля, по которому проходит маршрут "с неожиданностями, для посетителей, а также тематически ресторан и таверна", рассказал Шоль.

По его словам, всего в отеле обустроено восемь сцен, а также смонтированы более 50 аниматроников - оживающих фигур персонажей мультфильма.

"При этом, "Отель Трансильвания" - это не классический дом ужасов, а, скорее комедийная страшилка, подходящая для всех возрастов. В час аттракцион может принять около 700 человек", - отметил технический директор.

Он подчеркнул, что механизмы для аттракционов разрабатывали ведущие голландские и немецкие компании. По его словам, все конструкции проходили обязательную российскую проверку и добровольную европейскую сертификацию.

В пресс-службе парка рассказали, что объем инвестиций в создание этой тематической зоны составил около 1,3 млрд рублей.

"Остров Мечты" - центр развлечений и отдыха, который открылся 29 февраля 2020 года в Нагатинской пойме Москвы. На его территории располагается ландшафтный парк площадью 44 га, а также крытая часть площадью 300 тыс. кв.м. Она состоит из тематического парка и городского променада.

На территории всесезонного парка предусмотрено более 20 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу-программ.

Москва Остров Мечты Отель Трансильвания

Новости

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Мэрия Москвы предложила возместить бизнесу затраты на рекламу в интернете

Столичный суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

В Москве задержали злоумышленницу, пытавшуюся обмануть родственника Сталина

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Ликсутов сообщил прокурору Москвы о 566 нарушениях участника ДТП на Новинском

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');