ВТБ реструктурировал кредит, выданный под проект "Остров мечты"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ реструктурировал кредит, выданный на строительство парка развлечений "Остров мечты" (Москва), заемщик улучшил финансовое положение и вышел на траекторию регулярных платежей, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021 глава ВТБ Андрей Костин.

"Остров мечты", крытый тематический парк развлечений, открылся в феврале 2020 года, однако уже через несколько недель был вынужден приостановить работу из-за ограничений, связанных с пандемией. Проект реализует группа "Регионы", созданная Зелимханом Муцоевым. ВТБ в 2018 году открыл 7-летнюю кредитную линию на 37 млрд рублей для реализации первой очереди строительства парка.

Топ-менеджмент ВТБ признавал, что бизнес-модель парка развлечений находится под тяжелым ударом из-за антиковидных ограничений.

"Мы его (кредит) реструктурировали. Сейчас они вышли на траекторию платежей регулярно и вернулись к оплате основного долга, но дальше будем смотреть. Мы максимально готовы им облегчать это дело, но над нами стоит Центральный банк, который, к сожалению, рассматривает любую реструктуризацию как необходимость повышения резервирования, поэтому мы будем здесь смотреть. Мы готовы им помогать максимально", - заявил Костин.

"Сейчас существенно улучшилась ситуация по сравнению с прошлым годом, хотя ковид, конечно, сказывается, но будем до конца биться за них, потому что это уникальный проект. (...) Мы будем поддерживать", - добавил он.