В Москве запустят прокат велосипедов и самокатов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в Москве откроется прокат велосипедов и самокатов, сообщает в субботу департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как рассказали в ведомстве, "самокаты заработают уже с воскресенья (4 апреля), а велосипеды - со вторника (6 апреля)".

Уточняется, что курьеры и волонтеры смогут продолжить бесплатно пользоваться велосипедами, взятыми напрокат, до окончания действия ограничительных мер в столице.

В 2020 году в Москве с помощью взятых напрокат велосипедов и самокатов москвичи совершили почти 8 млн поездок.

Ранее прокат в столице открывали в конце августа.