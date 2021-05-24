Президент Татарстана поручил ограничить катание на самокатах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики подготовить правила регулирования езды на самокатах, сообщила "Интерфаксу" глава его пресс-службы Лилия Галимова.

"Речь не идет о запрете самокатов. Речь идет об обеспечении безопасности при использовании этого средства передвижения, как самих пользователей, так и тех участников движения, с которыми они сталкиваются", - объяснила она.

По ее словам, число травм и несчастных случаев с участием самокатов требует обратить внимание на проблему. "Для всех участников движения сегодня существуют правила, они должны быть и для самокатов", - резюмировала Галимова.

21 мая в Казани девушка на электросамокате сбила ребенка и скрылась. Ребенок получил травмы.

30 августа 2020 года житель Казани ехал по проезжей части на электросамокате, врезался в бетонный блок, перевернулся и упал на пятилетнего ребенка, проходившего мимо с матерью. От медосвидетельствования он отказался и был оштрафован на 30 000 рублей и лишен водительских прав на 18 месяцев.

В действующей редакции правил дорожного движения понятие электросамоката отсутствует, а лица, передвигающиеся на самокатах, приравниваются к пешеходам.

21 мая в Москве спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что пришло время ввести правила регулирования для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В частности, он предложил городскому департаменту транспорта завести черный список нарушителей, которым запретят брать в аренду самокаты. В центре города и в парках предлагается ограничить скорость езды на самокатах 15 километрами в час либо скоростью пешеходного потока. Также предлагается ввести дополнительное ограничение скорости для новичков и запретить ездить на самокате вдвоем.