В Москве арестованы истязавшие приемного ребенка супруги

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал приемных родителей десятилетней девочки, которую они регулярно избивали и истязали, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 30 марта учителя нашли у девочки многочисленные гематомы на голове и теле. Ребенка отвезли в медицинское учреждение.

Со слов девочки, побои ей нанесли различными предметами приемная мать и ее сожитель. "Также девочка сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения", - отметила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело об истязаниях (п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Прокуроры проводят проверку и контролируют ход расследования.

По данным следствия, с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина и ее 47-летний муж на территории частного дома в поселке Щаповское в Москве систематически избивали ребенка 2010 года рождения.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что мачеха девочки - подруга ее родной матери, которая умерла несколько лет назад. Женщина вместе с мужем приехала с Украины, а позже оформила опекунство над сиротой и устроилась в Новой Москве.