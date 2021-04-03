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Уголовное дело возбудили по факту истязания родителями ребенка в Ростовской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Супруги 23 и 24 лет в Ростовской области подозреваются в истязании своей дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, жительница Новошахтинска у себя дома систематически умышленно наносила побои своей дочери 2014 года рождения за незначительные проступки. Она делала это вместе со своим супругом, который приходится девочке отчимом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Оба сейчас задержаны и допрашиваются следователем. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "г,е" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Пресс-служба СКР заявила, что факт истязания ребенка поставлен на контроль в центральном аппарате.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Ростовской области ищут женщину, которая якобы не кормила и держала на привязи свою дочь. Ребенок был отправлен в больницу.

Ростовская область

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