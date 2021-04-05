Глава Тверского района Москвы выдвинется в Госдуму от "Партии роста"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович будет баллотироваться от "Партии роста" на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщают в партии.

Там уточнили, что Якубович будет выдвигаться по 208-му избирательному округу столицы - в него входят все районы Центрального административного округа и район "Лефортово" ЮВАО.

Как отмечают в "Партии роста", политические взгляды Якубовича в полной мере совпадают с их партийными ценностями. В частности, среди тезисов программы Якубовича - укрепление института местного самоуправления, поддержка предпринимательства и адресная социальная поддержка.

В партии сообщили, что его кандидатура будет утверждена на съезде "Партии Роста", который состоится в июне текущего года.

Якубович был избран муниципальным депутатом от партии "Яблоко" и главой муниципального округа Тверской в 2017 году. В марте текущего года Якубович участвовал в форуме муниципальных депутатов в Москве, где были задержаны около 200 представителей общественной организации. В отношении него было возбуждено дело по статье 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).