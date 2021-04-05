Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Глава Тверского района Москвы выдвинется в Госдуму от "Партии роста"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович будет баллотироваться от "Партии роста" на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщают в партии.

Там уточнили, что Якубович будет выдвигаться по 208-му избирательному округу столицы - в него входят все районы Центрального административного округа и район "Лефортово" ЮВАО.

Как отмечают в "Партии роста", политические взгляды Якубовича в полной мере совпадают с их партийными ценностями. В частности, среди тезисов программы Якубовича - укрепление института местного самоуправления, поддержка предпринимательства и адресная социальная поддержка.

В партии сообщили, что его кандидатура будет утверждена на съезде "Партии Роста", который состоится в июне текущего года.

Якубович был избран муниципальным депутатом от партии "Яблоко" и главой муниципального округа Тверской в 2017 году. В марте текущего года Якубович участвовал в форуме муниципальных депутатов в Москве, где были задержаны около 200 представителей общественной организации. В отношении него было возбуждено дело по статье 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Москва Партия роста Госдума

Новости

Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

В Москве экс-полицейского осудили на 19 лет за стрельбу по коллегам

Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля

Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля

Сеть платных парковок расширили в Москве с 5 апреля

СК начал проверку в связи с гибелью сына худрука детской студии "Непоседы"

СК начал проверку в связи с гибелью сына худрука детской студии "Непоседы"

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

Суд назначил блогеру запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве

Суд назначил блогеру запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве

Следствие попросило запретить блогеру покидать дом после ДТП в Москве

Следствие попросило запретить блогеру покидать дом после ДТП в Москве

Предполагаемого убийцу телеведущего в Ингушетии задержали в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');