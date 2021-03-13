Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Участники форума в Москве Фото: Hannah Wagner/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Муниципальных депутатов, задержанных во время форума в столичной гостинице, отпускают из полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

Так оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший написал в своем твиттере, что его отпустили из отдела полиции с протоколом по статье КоАП "осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности" и обязательством о явке в суд.

Также из отделения полиции с протоколом были отпущены глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, председатель "Открытой России" Анастасия Буракова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, исполнительный директор "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров и координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Ранее сообщалось, что ряд муниципальных депутатов были задержаны во время съезда в столичной гостинице "Измайлово Дельта". Там планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы".

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в столице.

Адвокат Сергей Тельнов сообщал "Интерфаксу", что на задержанных на форуме составляют протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией. Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей.