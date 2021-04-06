Правительство Москвы утвердило условия двух выпусков облигаций на 140 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы сообщило, что утвердило условия эмиссии облигационных займов серий 72 и 73 по 70 млрд рублей каждый.

Срок обращения выпуска 72-й серии - три года, ставка 1-го купона определена на уровне 6,55% годовых.

Срок обращения выпуска 73-й серии - пять лет, ставка 1-го купона определена на уровне 7,2% годовых.

Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Ранее в мэрии допустили, что Москва может выйти на публичный долговой рынок с первым выпуском "зеленых" облигаций в конце мая - июне.

"Мы планируем в конце мая - июне попробовать выйти с первым "зеленым" выпуском. Это вот пока то, что у нас из конкретных планов, что называется", - заявила замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

В середине марта заммэра города Владимир Ефимов говорил, что столица планирует профинансировать проекты на сумму около 90 млрд рублей с помощью "зеленых" облигаций. Багреева подтвердила эту информацию и добавила, что среди основных инвесторов в облигации видит как иностранцев, так и физических лиц.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не выходила. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских займов. Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.

По состоянию на 6 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета).