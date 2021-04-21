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Москва планирует в мае утвердить решение о выпуске "зеленых" облигаций

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы планирует в конце апреля утвердить решение об эмиссии выпуска "зеленых" облигаций города объемом 70 млрд рублей, после чего будет проведена серия road show среди российских и иностранных инвесторов, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов "Интерфаксу" по итогам встречи с представителями "Ассоциации европейского бизнеса".

Способом размещения облигаций выбран book building.

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Непосредственно к размещению "зеленых" облигаций правительство Москвы планирует приступить в конце мая. Объем выпуска составит 70 млрд рублей, облигации будут выпущены с постоянным купоном на срок 7 лет.

"С учетом двух ранее утвержденных выпусков общим объемом 140 млрд рублей, около 30% от программы заимствований Москвы планируется направить на финансирование "зеленых" проектов. В частности, за счет полученных от размещения средств планируется профинансировать строительство БКЛ метрополитена и замену автобусного парка города на электробусы. Данные проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей", - отметил Ефимов.

Как сообщалось, департамент финансов города Москвы планирует 27 апреля провести размещение 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии в объеме до 70 млрд рублей. Размещение пройдет в форме аукциона на "Московской бирже".

Ориентир цены размещения пока не раскрывается. До сих пор правительство Москвы утвердило условия эмиссии только двух облигационных займов - 72-й и 73-й серий - объемом по 70 млрд рублей каждый. О том, что данные выпуски "зеленые", никакой информации не было.

Срок обращения 72-й серии - 3 года, ставка 1-го купона определена на уровне 6,55% годовых.

Срок обращения 73-й серии - 5 лет, ставка 1-го купона определена на уровне 7,2% годовых.

Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Ранее уже сообщалось, что Москва может выйти на публичный долговой рынок с первым выпуском "зеленых" облигаций в конце мая - июне, об этом заявила ранее в ходе прямого эфира в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Мы планируем в конце мая - июне попробовать выйти с первым "зеленым" выпуском. Это вот пока то, что у нас из конкретных планов, что называется", - заявила Багреева.

В середине марта вице-мэр Москвы Ефимов сообщал, что столица планирует профинансировать проекты на сумму около 90 млрд рублей с помощью "зеленых" облигаций.

Багреева подтвердила эту информацию и добавила, что среди основных инвесторов в облигации видит как иностранцев, так и физических лиц.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Правительство Москвы утвердило общие условия эмиссии и обращения облигаций городских займов. Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.

По состоянию на 21 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета).

Москва

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