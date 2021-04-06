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Заседание Мосгордумы пройдет в очном формате впервые с 30 сентября

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Очередное заседание московской городской думы пройдет 7 апреля в очном формате впервые с 30 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

"6 апреля депутаты Мосгордумы, планирующие принять участие в заседании, прошли ПЦР-тестирование, на основании отрицательных результатов которого принято решение о проведении пленарного заседания Мосгордумы 7 апреля в очном формате", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зале заседаний будут реализованы все необходимые санитарно-профилактические меры, а также будет соблюдаться ряд ограничений.

В апреле 2020 года депутаты приняли на заседании столичного парламента изменения в регламент, согласно которым пленарные заседания думы и заседания профильных комиссий могут проводиться не только в очном, но и дистанционном формате. Первое такое заседание состоялось 27 мая.

После почти трехмесячного перерыва, 15 июля состоялось первое очное заседание столичного парламента.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса последнее пленарное заседание Мосгордумы в очном формате состоялось 30 сентября.

Мосгордума коронавирус

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