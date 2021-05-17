Мосгордума устроит себе перерыв с 24 мая до 19 сентября

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по организации работы столичного парламента поддержала предложение ввести перерыв в работе депутатов с 24 мая по 19 сентября, передает корреспондент "Интерфакса".

"Возражений нет, заключение принимается", - заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ввести летний перерыв предложил его заместитель Степан Орлов. Он объяснил, что такой перерыв депутатам нужен, чтобы они смогли уделить внимание работе в своих избирательных округах, так как многие мероприятия из-за пандемии отменялись и сейчас будет возможность их провести.