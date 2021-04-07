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В Мосгордуме началось первое с сентября очное заседание

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Московская городская дума в среду, 7 апреля, открыла первое с 30 сентября 2020 года очное заседание, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я открываю 1 557-е заседание Московской городской думы. В соответствии с протокольным решением думы от 24 марта 2021 года и решением комиссии по организации работы думы от 6 апреля 2021 года заседание думы проводится в зале заседаний", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пояснил, что проведение заседания в очном формате разрешено при выполнении ряда санитарно-эпидемиологических требований: заполнении зала заседания не более чем на 50% от его вместимости, использовании участниками мероприятия средств индивидуальной защиты, соблюдении специальной рассадки для социального дистанцирования, наличии бактерицидных облучателей и проведении термометрии, дезинфекции помещений и поверхностей, а также обеспечении ПЦР-тестирования депутатов и персонала думы на коронавирус.

"Мы вчера с вами сдавали ПЦР-экспресс-тесты. Хочу сказать, что из 43 депутатов 40 депутатов сдали тесты, у всех результаты отрицательные", - отметил Шапошников.

Он добавил, что трое депутатов, которые не сдали тесты, не присутствуют на заседании Мосгордумы в среду. Причины их отсутствия признаны уважительными.

В апреле 2020 года депутаты приняли на заседании столичного парламента изменения в регламент, согласно которым пленарные заседания думы и заседания профильных комиссий могут проводиться не только в очном, но и дистанционном формате. Первое такое заседание состоялось 27 мая.

После почти трехмесячного перерыва, 15 июля состоялось первое очное заседание столичного парламента. Из-за ситуации с пандемией коронавируса последнее пленарное заседание Мосгордумы в очном формате состоялось 30 сентября.

Мосгордума

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