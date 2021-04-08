Волна лжеминирований в Москве охватила в среду почти 3 тыс. объектов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные в среду отправили на электронную почту районных судов Москвы более десятка сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах почти на трех тысячах объектов столицы, сообщил "Интерфаксу", в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы поступили в адрес почти тысячи школ и детских садов, около 1400 магазинов двух крупных торговых сетей, высших учебных заведений и почти 50 торговых центров", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, неизвестные также предупредили о минировании более 40 районных и мировых судов, более 150 инженерных сооружений и всех станций московского метро.

"Эвакуация для проверки угроз проводилась выборочно, на улицы пришлось вывести чуть более 5 тыс. человек", - уточнил источник.

Источник агентства также сообщил, что угрозы поступали с почтового сервера, находящегося за пределами РФ.

Другой источник агентства сообщил, что угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах на городских объектах поступали не только на электронную почту, но и на телефоны экстренных служб города.

Ни в одном случае угроза не подтвердилась.