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Житель Екатеринбурга проведет 3,5 года в колонии за угрозы взорвать вокзалы и храмы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге суд приговорил ранее судимого 24-летнего Юрия Галлямова к 3,5 годам колонии общего режима за серию ложных сообщений о бомбах, заложенных в различных зданиях в городе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, суд установил, что с июля по ноябрь Галлямов сообщал в единую диспетчерскую службу о минировании Храма-на-Крови, спортивного комплекса "Динамо", Северного автовокзала в Екатеринбурге, а также Среднеуральского женского монастыря и железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Во всех случаях угрозы оказались ложными. В суде он объяснил, что просто хулиганил. Психиатры признали его вменяемым.

Галлямова выявили сотрудники МВД и ФСБ. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за побои и кржу.

Всего полиция расследовала в отношении Галлямова семь уголовных дел по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и одно - по факту кражи вещей у пассажира электрички (ст. 158 УК).

Екатеринбург МВД Юрий Галлямов ФСБ Храм-на-Крови Среднеуральский монастырь

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