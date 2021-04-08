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Сбежавших от волонтеров песцов ищут в Подмосковье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Дмитровском округе Подмосковья обнаружены песцы, животных ищут и будут ловить, сообщила пресс-служба областного Министерства экологии. По предварительной информации, песцы убежали от волонтеров, которые их выкупили на дагестанской звероферме, чтобы спасти от убоя.

Вице-премьер Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин через пресс-службу объяснил, что песцов важно поймать.

"Во-первых, эти животные не смогут выжить в нашем климате, хотя рацион их питания сходен с лисьим. Но еще важнее то, что нет информации: проходили ли песцы вакцинацию от бешенства. Они являются переносчиками заболевания столь же часто, как лисы. К тому же эти животные агрессивны и небезопасны для человека, тем более, что находятся в стрессовом состоянии", - перечислил он.

Жителей Подмосковья предупредили, что к песцам нельзя приближаться и пытаться их прикармливать.

Московская область Минэкологии Дмитровский район Андрей Разин

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