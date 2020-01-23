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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:07

Слон самовольно ушел из цирка и валялся в снегу в центре Екатеринбурга

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Слон вышел на дорогу у здания цирка в Екатеринбурге, помощь в поимке животного оказывали сотрудники ГИБДД.

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова сообщила "Интерфаксу", что итальянский цирк, выступавший в Екатеринбурге, начал собираться на гастроли в Петербург, а "слон, увидев снег, решил пойти погулять".

"Десять минут погулял, вернулся, зашел в фуру, и она поехала в Санкт-Петербург. Все в порядке", - отметила Бортникова.

В отделении пропаганды городского УГИБДД агентству уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции помогали сотрудникам цирка во время сбора животных и перекрывали движение на выезде у цирка.

В СМИ и телеграм-каналах появилось видео прогуливающегося возле цирка слона. На видео слон вышел на дорогу и начал ее переходить. Один из, предположительно, работников цирка пытался его остановить, но безуспешно. Слон благополучно перешел на другую сторону.

Екатеринбургский цирк во "ВКонтакте" также опубликовал видео с ушедшим слоном. На нем видно, как огромное животное валяется в снегу.

Екатеринбург

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