Мужчина пострадал при падении дерева в Москве

Шквалистый ветер повалил за сутки в столице около 20 деревьев, повреждено 9 автомобилей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 20 м/с повалил в Москве за сутки около 20 деревьев, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшим деревом в четверг был травмирован 30-летний мужчина, он госпитализирован. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника "Интерфакса", упавшими из-за шквалистого ветра деревьями в Москве было повреждено девять автомобилей.

"Ущерба городской инфраструктуре нанесено не было, системы жизнеобеспечения столицы работали штатно", - пояснил собеседник агентства.

По оценке синоптиков, за сутки с небольшим в столице местами выпало до четверти месячной нормы осадков, которая в апреле насчитывает 44 мм.

В регионе из-за ветра и гололедицы действовал повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.