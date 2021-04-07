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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе в четверг, 8 апреля, до "желтого", ожидаются порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

"Желтый" уровень означает, что погода представляет потенциальную угрозу. Как уточняет метеослужба, предупреждение действует с 9:00 до 21:00 четверга. Порывы ветра в Москве могут достигать 15 м/с, а местами - до 18 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, со среды по пятницу в столичном регионе ожидается облачная и сырая погода, в четверг дождь сменится мокрым снегом.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится в Москве до нуля, в Подмосковье - до минус 3 градусов. Еще холоднее, до минус 5 градусов, будет в ночь на субботу.

По разным оценкам, за несколько суток в столице может выпасть от четверти до половины месячной нормы осадков, которая в апреле насчитывает 44 мм.

Погода в Московском регионе улучшится к выходным: осадки прекратятся, выглянет солнце.

В субботу потеплеет до плюс 13, в воскресенье - до плюс 15 градусов.

Москва

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