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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, движение затруднено. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале в воскресенье.

"На Кутузовском проспекте, 1Б произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Сейчас заняты 4 полосы из 5. Движение в сторону центра затруднено на 2,6 км, в сторону области - на 1,5 км", - говорится в сообщении.

Детали ДТП уточняются.

Москва Кутузовский проспект

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