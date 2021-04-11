Три человека погибли в автоаварии в Кабардино-Балкарии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Автоавария с участием автомобилей ВАЗ и Лада Веста произошла в Кабардино-Балкарии в воскресенье, погибли три человека, сообщает УГИБДД МВД по КБР.

"Два автомобиля столкнулись около 15:00 на 53 км автодороги "Новопавловск-Прохладный-Моздок". По предварительным данным, 26-летний житель РСО-Алания, управляя автомашиной ВАЗ-21140 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Лада-Веста под управлением 44-летнего жителя Дагестана", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии, водитель ВАЗа и два пассажира этого автомобиля - 34-летняя женщина и 6-летний мальчик, погибли, получив серьезные травмы.

Водитель второго автомобиля получил различные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.